Дорожники сообщили, когда полностью исчезнут летние пробки на трассе М4 «Дон»

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко, многочасовые пробки в районе пресловутого Лосево на трассе М4 «Дон» будут ликвидированы к открытию теплого сезона в следующем году. Во всяком случае, работы идут по графику.

В рамках проекта возводятся пять разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов и еще семь будут капитально отреставрированы. Никаких светофоров и без малого десять мест для придорожного отдыха — вот, что ждет автомобилистов к началу летнего сезона в 2020 году, которые воспользуются объездом населенных пунктов Павловск и Лосево.

Магистраль общей протяженностью 85 километров с четырьмя полосами движения и разделенными встречными потоками пройдет по территории Павловского, Бобровского и Верхнемамонского районов Воронежской области.