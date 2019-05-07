На участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае начали взимать плату

За первые сутки после старта взимания платы по участку проехали почти 14 000 автомобилей. Для сравнения, раньше за 24 часа там проходило чуть больше 15 000 машин. Около половины проезжавших использовали транспондеры — устройства, позволяющие списывать оплату со счета удаленно и дающие 20-процентную скидку. Кстати, тарифы на этом участке начинаются от 200 рублей без учета этой скидки.

Стоит напомнить, что на М-4 «Дон», на участке с 589-го по 741-й км (в районе села Лосево и города Павловска) начиная с 24 мая и по 15 сентября в выходные и праздничные дни днем с восьми утра и до десяти вечера большегрузам (от 12 тонн) въезд закрыт. Такое решение объясняют потребностью увеличить пропускную способность дороги в горячий период отпусков. В то же время сейчас строится объезд Лосева и Павловска: четырехполосная дорога с разноуровневыми развязками и отсутствием светофоров.