На трассе М4 «Дон» могут ввести новый штраф в 2500 рублей

Совет по кодификации при Президенте РФ под председательством главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова рассматривает поправки в КоАП и Бюджетный кодекс, позволяющие штрафовать водителя за проезд без уплаты денег по платной трассе — по аналогии с московскими санкциями за не оплату парковки.

По данным «Парламентской газеты», размер нового штрафа будет установлена на уровне 2500 рублей. Сообщается, что такой вид наказания для водителей вводится для организации системы оплаты на «платниках» под названием «free-flow» — «свободный поток».

Она подразумевает списание денег за проезд по платной трассе со специального счета, «привязанного» к номерному знаку машины через систему автоматической фото-видеофиксации. При этом исключается необходимость организовывать на таком шоссе пункты оплаты проезда — с КПП и шлагбаумами, перед которыми создаются заторы.

Штраф, судя по всему, будет оформляться за не оплату проезда по конкретному участку трассы. И если, к примеру, на той же трассе М4 «Дон» камера на одном или сразу нескольких участках «заглючит», добросовестно заплативший за проезд автовладелец получи один или сразу несколько штрафов по 2500 рублей каждый.