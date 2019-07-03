Проезд по платной трассе М11 до Твери обойдется в 850 рублей

Дан старт движению на участке платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» между ее 97-ым и 149-ым километрами. Таким образом, трасса дотянулась до Твери.

Стоимость проезда по четырехполосному шоссе на легковушке без транспондера в один конец буде находиться на уровне 750 рублей в будний день. Дороже всего такое путешествие длинной в 149 километров обойдется в пятницу вечером — в 850 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что движение по М11 от Москвы до Санкт-Петербурга должно полностью открыться в четвертом квартале 2019-го года.

Стоимость проезда для легкового транспорта между столицами ожидается на уровне 2000 рублей — но только со всеми возможными скидками. Без них она, скорее всего, окажется примерно вдвое выше.