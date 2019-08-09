Названы основные причины смертельных ДТП в России

Фото: МЧС России
Большая часть — около 40% — дорожно-транспортных происшествий, где гибнет хотя бы один человек, происходит на трассах федерального значения. Чуть меньший вклад в печальную статистику вносят аварии на региональных и муниципальных дорогах — по 30%. Основная причина таких аварий — превышение дозволенной скорости. Об этом сообщил в интервью информационному агентству ТАСС замглавы ГИБДД России Олег Понарьин.
Светлана Ермолаева

Полицейский чиновник рассказал, что 28% летальных случаев происходит из-за выезда на встречную полосу, еще 40% — наезды на пешеходов. И почти всегда эти трагедии сопровождаются нарушением скоростного режима. По официальной статистике МВД, ежегодно на отечественных дорогах гибнет порядка 18 000 человек.

Но, к счастью, не все столкновения приводят к смерти пострадавших. Бывает, что в ДТП «умирает» только автомобиль: некоторые машины после этого не только физически не подлежат восстановлению. Есть модели, которые просто экономически не выгодно «приводить в чувство». Страховщики составили список таких авто. Все подробности вы можете найти здесь.

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9 августа 2019
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