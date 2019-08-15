ГИБДД развесит камеры фиксации нарушений ПДД по хитрой методике

Вы не поверите, но в Минтрансе поставили акцент на том, что вешать камеры-радары необходимо на особо опасных участках, чтобы снизить уровень аварийности. А никак не для эффективности пополнения бюджета!

Документ рекомендует обозначать на картах все камеры без исключения. При этом муляжи отмечать, как и остальные устройства, работающие в штатном режиме. Вероятно, такой подход действительно может повысить безопасность дорожного движения.

Правда, в Центре организации дорожного движения поспешили добавить, что подобная методика найдет свое применение в провинции, но никак не в столичном регионе. Вот и думайте, к чему эта затея — бюджета ради или безопасности для?