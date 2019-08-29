Как водители провоцируют аварии на трассах М4 «Дон» и М11 «Москва–Петербург»

Достаточно сказать, что только в этом году на платных участках М3 «Украина», М4 «Дон» и М11’Москва–Санкт-Петербург' случилось 182 ДТП по вине водителей, остановившихся на обочине. А в прошлом таких инцидентов было 282, причем в некоторых гибли люди. Наиболее опасна в этом смысле, благодаря своей загрузке, трасса М4, а меньше всего подобных аварий на почти всегда пустой М11.

Между тем, п. 16.1. ПДД прямо запрещает остановку и стоянку транспортных средств на всех автомагистралях вне специальных площадок для отдыха. Самое печальное в этой ситуации, что таких площадок на платниках — в достатке, как, впрочем, и так называемых аварийных карманов. Однако, судя по приведенной выше статистике, дураков на дорогах меньше не становится.