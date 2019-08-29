Как водители провоцируют аварии на трассах М4 «Дон» и М11 «Москва–Петербург»

Стать участником ДТП всегда обидно. И особенно в ситуациях, когда спровоцировал аварию по собственной глупости и откровенному наплевательству на ПДД. Речь, увы, опять об обочечниках. Но обочечниках особых — не объезжающих очередной затор, а тупо паркующихся в неположенном месте. И не где нибудь — а на скоростных платных дорогах. И таковых, увы, немало!
Достаточно сказать, что только в этом году на платных участках М3 «Украина», М4 «Дон» и М11’Москва–Санкт-Петербург' случилось 182 ДТП по вине водителей, остановившихся на обочине. А в прошлом таких инцидентов было 282, причем в некоторых гибли люди. Наиболее опасна в этом смысле, благодаря своей загрузке, трасса М4, а меньше всего подобных аварий на почти всегда пустой М11.
Между тем, п. 16.1. ПДД прямо запрещает остановку и стоянку транспортных средств на всех автомагистралях вне специальных площадок для отдыха. Самое печальное в этой ситуации, что таких площадок на платниках — в достатке, как, впрочем, и так называемых аварийных карманов. Однако, судя по приведенной выше статистике, дураков на дорогах меньше не становится.
– Аварийные комиссары операторов платных дорог патрулируют вверенные им участки 24 часа в сутки 7 дней в неделю, обязательно подъезжают к остановившимся на обочинах водителям и просят их доехать до площадок отдыха, но, к сожалению, не всегда успевают — и случается авария: в стоящую машину сзади въезжает другая, — разводит руками главный операционный директор ООО «Объединенные Системы Сбора Платы» Тьерри Пюи.
Да, бывают ситуации, когда без остановки на обочине не обойтись — водителю, например, стало плохо или его транспортное средство сломалось. Однако и в этом случае последствия возможного инцидента можно минимизировать: включить аварийную сигнализацию, надеть светоотражающий жилет, выставить знак аварийной остановки, незамедлительно перейти за безопасное барьерное ограждение и вывести туда всех пассажиров вашего автомобиля. После чего обязательно вызвать аварийных комиссаров.