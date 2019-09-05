Центр Москвы перекроют для движения автотранспорта почти на неделю

День города Белокаменная отмечает 7 сентября. Но ради праздника правительство закрывает проезд в центре Москвы сразу на пять дней.

С десяти вечера 5 сентября и до восьми утра 9 сентября пешеходными станут: Тверская улица от Пушкинской площади до Охотного ряда, полностью улица Охотный ряд, Моховая от Тверской до Большой Никитской, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки. Кроме того, автомобилям въезд заказан на переулках: Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Глинищевский, Газетный и Никитский. В этом же списке оказался и Тверской проезд.

Внушительный список, не правда ли? Но к нему еще стоит добавить ограничения по проезду на некоторых улицах до и после этого периода. Кстати, могут быть закрыты и другие столичные дороги, если того потребует дорожно-транспортная ситуация.

Между тем, есть в России дороги, которые не закрывают, а наоборот — открывают. Речь идет об очередном участке новой платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург». «Автодор» достроил предпоследний отрезок скоростной магистрали. До завершения строительства осталась буквально пара месяцев и 35 км полотна.