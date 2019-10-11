В России появятся «теплые дороги»

Дорожное полотно с подогревом больше всего подходит к более-менее крупным городам. Ведь где-то рядом с проезжей частью должен быть надежный источник энергии, например, котельная. Об этом рассказал директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства министерства Григорий Волков в интервью информагентству ТАСС.

— По городу это, наверное, актуально, а если это где-то за населенным пунктом, то, наверное, проще проехать на коммунальной машине, — уточнил г-н Волков, добавив, что на Камчатке, к примеру, дороги с подогревом можно организовать за счет термальных источников по аналогии с некоторыми скандинавскими странами.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», чуть раньше о таком решении проблемы заговорили специалисты РосдорНИИ. Они предложили использовать электропроводящий цементобетон (ЭПБ), нагревающийся при прохождении через него электроразряда.