5 случаев, когда за проезд под «кирпич» ГИБДД не лишает «прав»

Патрульные ДПС любят отлавливать машины проехавших под «кирпич» водителей и «грузить» их на лишение водительского удостоверения. Некоторые поддаются подобным «разводам» и пытаются «решить проблему на месте». Однако это совершенно зря, поскольку нарушение требований далеко не каждого запрещающего знака автоматически грозит лишением «прав».
Начнем с самого распространенного случая, когда «кирпич» висит на въезде во двор, автостоянку-парковку и АЗС. По сути, речь здесь не идет о проезжей части, а о прилегающей территории. А значит и наказания за нарушение требования дорожного знака фактически не существует.
А если вы въезжаете под «кирпич», например, на территорию конечной автобусных маршрутов по ходу движения общественного транспорта, то тут работает исключительно ч.1 ст. 12.16 КоАП: «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Иными словами, нарушителю полагается всего лишь навсего минимальный штраф — 500 рублей.
То же самое можно сказать и о случае езды по трамвайным путям, над которыми частенько болтается «кирпич». Разумеется, мы имеем в виду исключительно пути попутного направления, расположенные на одном уровне с проезжей частью.
За объезд затора по трамвайным рельсам, игнорируя «кирпич», лишения ВУ не предусмотрено. Только штраф в 500 рублей по все той же 12.16 часть 1 КоАП.
Очень часто «кирпичи» вешают на трассах над технологическими разрывами в осевом разделительном ограждении. И случаются такие водители-«чудаки», кто считает безопасным для окружающих и возможным для себя разворачиваться в таких местах, не обращая внимания на запрещающие знаки и требования ПДД. Как ни парадоксально, но и за это не предусмотрено лишение шоферской корочки. Наказание — 2500 рублей штрафа по статье 12.11 части 3 КоАП.
Пятая разновидность «кирпича» висит порой над полосами, выделенными для общественного транспорта — ради пущего устрашения потенциальных нарушителей. Так вот: за игнор такого знака тоже не положена «лишенка». Лишь штраф в 1500 рублей, а в Москве и Питере — 3000 рублей.
Остаться без «прав» за проезд под «кирпич» можно только в одном случае: когда запрещающий знак размещен над дорогой с односторонним движением или над «встречкой». Только в этом случае за нарушение «кирпичного» запрета и движение во встречном направлении полагается 5000 рублей штрафа или до полугода лишения водительского удостоверения. В иных случаях езда «под кирпич» к лишению «прав» не приводит.