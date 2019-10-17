5 случаев, когда за проезд под «кирпич» ГИБДД не лишает «прав»

Патрульные ДПС любят отлавливать машины проехавших под «кирпич» водителей и «грузить» их на лишение водительского удостоверения. Некоторые поддаются подобным «разводам» и пытаются «решить проблему на месте». Однако это совершенно зря, поскольку нарушение требований далеко не каждого запрещающего знака автоматически грозит лишением «прав».

Начнем с самого распространенного случая, когда «кирпич» висит на въезде во двор, автостоянку-парковку и АЗС. По сути, речь здесь не идет о проезжей части, а о прилегающей территории. А значит и наказания за нарушение требования дорожного знака фактически не существует.

А если вы въезжаете под «кирпич», например, на территорию конечной автобусных маршрутов по ходу движения общественного транспорта, то тут работает исключительно ч.1 ст. 12.16 КоАП: «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Иными словами, нарушителю полагается всего лишь навсего минимальный штраф — 500 рублей.

То же самое можно сказать и о случае езды по трамвайным путям, над которыми частенько болтается «кирпич». Разумеется, мы имеем в виду исключительно пути попутного направления, расположенные на одном уровне с проезжей частью.

За объезд затора по трамвайным рельсам, игнорируя «кирпич», лишения ВУ не предусмотрено. Только штраф в 500 рублей по все той же 12.16 часть 1 КоАП.