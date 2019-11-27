Грузовикам полностью запретят ездить по МКАД

В ходе состоявшегося 26 ноября автопробега по новой платной трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург участвовавший в нем помощник Президента РФ Игорь Левитин сообщил об особенностях будущей организации транспортных потоков в столичном регионе.

— А вот ЦКАД проехали. Когда ее введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД, — цитирует чиновника «Коммерсант».

Напомним, что Центральная кольцевая автомобильная дорога пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии примерно 50 км от МКАД, параллельно существующим шоссе А107, «Малая бетонка» и А108 «Большая бетонка».

Длина будущей скоростной магистрали составит около 530 км. Она пройдет в обход крупных населенных пунктов. Строительство дороги началось в 2014 году. Ожидается, что оно завершится к 2021 году. Новая трасса трасса почти на всем своем протяжении будет платной.