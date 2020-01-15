Движение в центре Москвы перекроют из-за Путина

– Примерно с 12 часов, возможны временные ограничения в центре, могут возникнуть локальные заторы. Рекомендуем водителям избегать поездок в центр в это время, — говорится в сообщении, распространенном ЦОДД утром 15 января.

Напомним, что в полдень 15 января в выставочном зале «Манеж» на Моховой улице Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию. Помимо депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, в мероприятии принимают участие главы регионов, министры, чиновники Счетной палаты, главы религиозных конфессий, руководители крупнейших госкомпаний и СМИ.

Сообщается, что в 2020-м году посланию вождя будут непосредственно внимать почти 1500 человек.