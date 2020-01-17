В Москве опять собираются повысить плату за парковку

Дептранс Москвы, со ссылкой на работу сотрудников РЭУ им. Плеханова, сообщил, что парковок в городе стало больше на 20% и что стоимость их следует повышать. Характерно, что «исследования» проводились почему-то кафедрой маркетинга университета.

— Независимую инвентаризацию парковочного пространства провели в 10 административных округах Москвы и определили уровень его загрузки. По итогам установлено, что общее количество общедоступных парковочных мест в Москве увеличилось на 20% с 2010 года и составляет порядка 3,2 млн. без учета внутридомовых и ведомственных территорий, где парковка доступна не для всех, Однако мы отмечаем, что за последние три года произошло перераспределение расположения парковок: уменьшилось количество мест во дворах, что является осознанным выбором москвичей. При этом растет число капитальных и плоскостных паркингов со шлагбаумом, — приводятся в сообщении дептранса слова завкафедрой маркетинга РЭУ им. Плеханова Ирины Скоробогатых.

По ее данным, на некоторых улицах Москвы занятость парковочных мест превышает 100%. В связи с этим, в РЭУ им. Плеханова рекомендуют на наиболее загруженных улицах пересмотреть стоимость платной парковки в сторону повышения, чтобы разгрузить места стоянки у тротуара, сообщает «Коммерсант».