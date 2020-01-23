ЦОДД подсчитал количество ДТП в Москве

В декабре 2019 года на столичных улицах произошло 925 аварий, где так или иначе пострадали люди. В этих ДТП погибло 32 человека, а 984 оказались ранены. В первую тройку основных причин дорожных происшествий, по данным ЦОДД, вошли превышение скорости, невнимательность водителей и непропуск пешеходов.

Было подсчитано и количество столкновений во время новогодних праздников. Так, с 1 по 7 января в Белокаменной произошло 251 ДТП: почти на 38% ниже прошлогодней статистики. То есть, за то же время в 2018 году было зафиксировано 403 аварии.

Напомним, что ранее были названы самые аварийно-опасные районы столицы. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», наибольшая вероятность попасть в аварию существует в Выхино-Жулебино. Второе место досталось Люблино, а третье — Марьино. Если же рассматривать административные округа, то чаще всего дорожные происшествия наблюдались в ЮАО.