Почему столичные «выделенки» становятся причиной аварий

Фото avtovzglyad.ru
В социальных сетях появилось фото аварии с участием такси и грузового автомобиля. Пользователи тут же узнали место, на котором, по их словам, ДТП происходят с завидным постоянством. О том, что не так с организацией движения на участке перед путепроводом Рижской железной дороги, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Увы, но ситуация для Москвы достаточно обычная. Здесь бездумно впихнули «выделенку», которая внезапно заканчивается перед железнодорожным мостом при движении в область, что дезориентирует водителей. Непосредственно причина этой аварии — неожиданное, без плавного перехода, сужение дороги с трех полос до двух.

Выделенные полосы обычно вводятся в столице по инициативе Мосгортранса — по приказу главы Дептранса, который оспорить невозможно. Резкое сужение магистрали — следствие либо нюансов места, либо, некомпетентности разработчиков. Желательно такие переходы делать с помощью разметки на более длинном расстоянии, что даст водителям возможность заблаговременно и плавно перестроится.

А в целом, повторимся, это типичная для Москвы ситуация — машины бьются из-за неумелых проектировщиков-бракоделов и чиновников, которые подписывают приказы, не вникая в суть вопроса.

выделенная полоса, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога, дептранс
29 февраля 2020
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