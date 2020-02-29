Почему столичные «выделенки» становятся причиной аварий

Увы, но ситуация для Москвы достаточно обычная. Здесь бездумно впихнули «выделенку», которая внезапно заканчивается перед железнодорожным мостом при движении в область, что дезориентирует водителей. Непосредственно причина этой аварии — неожиданное, без плавного перехода, сужение дороги с трех полос до двух.

Выделенные полосы обычно вводятся в столице по инициативе Мосгортранса — по приказу главы Дептранса, который оспорить невозможно. Резкое сужение магистрали — следствие либо нюансов места, либо, некомпетентности разработчиков. Желательно такие переходы делать с помощью разметки на более длинном расстоянии, что даст водителям возможность заблаговременно и плавно перестроится.

А в целом, повторимся, это типичная для Москвы ситуация — машины бьются из-за неумелых проектировщиков-бракоделов и чиновников, которые подписывают приказы, не вникая в суть вопроса.