Как на платной трассе М11 «Нева» борются с коронавирусом

Между тем, клиенты, регулярно пользующиеся трассой и заключившие в разное время те или иные договоры на проезд по трассе с Северо-Западной концессионной компанией, получили по электронной почте письмо, рекомендующего «в целях минимизации рисков, в качестве альтернативы посещения офиса воспользоваться услугами личного кабинета на сайте, в котором можно оформить заказ транспондера, проверить состояние лицевого счета, пополнить его и подключить необходимые услуги». Заодно концессионеры напомнили гражданам, что в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19 лучше не посещать не только их офиы, но и любых общественных мест.

Понятно, конечно, что угроза заражения инфекцией существует. Однако сейчас борьба с ней больше напоминает повсеместную панику, если не сказать истерию, а не реальный план противодействия. А на самом деле, минимизировать риск заражения можно достаточн простыми способами.

В частности, напоминают эксперты аазработчик и интегратор систем повышения безопасности автопарков «Скаут-Корпоративные решения», необходимо избегать нахождения в метро и другом общественном транспорте в часы пик; постоянно мыть руки и использовать средства дезинфекции; измерять температуру себе и своим близким (желательно ртутным градусником); тараться прикасаться к дверным ручкам, поручням и т. д. только тыльной стороной ладони; по возможности производить кварцевание одежды и обуви; как можно меньше касаться себя за лицо, глаза и рот. А в случае контакта с людьми, приехавшими из других стран, обеспечить себе изоляцию (карантин) на две недели (особенно, если это страны, где уже развилась эпидемия). И, пожалуй, самое главное: при первых признаках заболевания (повышенная температура и озноб, сухой кашель, затруднение дыхания) остаться дома и вызвать врача.