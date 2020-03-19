Перекрыто Калужское шоссе из-за строительства коронавирусного медцентра

В поселении Вороновоское, входящем в состав Троицкого административного округа, рядом с деревней Голохвастово стартовало строительство коронавирусного медцентра. Сейчас к месту возведения и обратно курсирует большое количество грузовиков с материалами и строительной техникой.

Из-за чего перекрыт участок дороги от малой «бетонки» до пересечения с Варшавкой. Пускают только те самые грузовики со стройматериалами и местных жителей. Остальным гражданам придется объезжать. ЦОДД советует делать это по Варшавскому шоссе, где теперь вырастет трафик.

Так что COVID-19, грозящий человечеству, повлиял не только на автомобильную промышленность в целом, но и на жизнь отдельно взятых автомобилистов, пользующихся Калужской и Варшавской трассами, а также на увеличение числа заторов в Белокаменной.