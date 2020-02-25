Когда построят трассу из Краснодарского края до Крымского моста

На сайте госзакупок появилась соответствующее обращение, размещенное Управлением федеральных автомобильных дорог «Тамань». Возведение трассы разделили на несколько этапов, и первым будет участок дороги протяженностью 68 км, на чье строительство из бюджета выделят более 59 млрд. рублей.

Окончание подачи заявок ожидается 13 марта. После будет заключен контракт. Полностью автомагистраль длинной в 119 км обойдется государству почти в 100 млрд. рублей. Как уточняет газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники в Росавтодоре, трасса «должна стать главной дорогой Краснодарского края».

Напомним, что в 2016 году, когда строительство моста через Керченский пролив только стартовало, российский президент Владимир Путин дал задание найти лучший маршрут от Краснодара. Тогда предполагалось, что будут реконструированы уже имеющиеся дороги. Но позже было принято решение возводить новую трассу.

Между тем новые дороги, ведущие в Крым, а также реконструкция старых в общей сложности оцениваются приблизительно в 500 млрд. рублей. Так, на Крымский мост ушло 228 млрд. Кроме того, в текущем году запланирован еще и старт строительства Дальнего западного обхода Краснодара (40 млрд. рублей).