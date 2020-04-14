Каждый город Подмосковья получит «персональный» пропускной режим для машин

С 15 апреля в Подмосковье, как и в Москве, вводятся «коронавирусные» ограничения на передвижение на транспорте — с помощью цифровых пропусков.

Столичная полиция уже отчиталась о планах проверять каждую въезжающую в город машину на предмет наличия такого «аусвайса». И подмосковные правоохранители, как сообщает канал 360, намерены также проверять спецпропуска у всех автомобилей, но уже на въездах и выездах из каждого муниципалитета региона.

Таким образом, Московская область по степени жесткости карантинного контроля над жителями вполне сможет заткнуть за пояс Москву. Хотя бы потому, что в столице до тотальных проверок машин, пересекающих границы округов и муниципальных районов, пока никто не додумался.