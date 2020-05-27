Пробки на трассе М4 «Дон» будут собираться до 2024 года, а этим летом — особенно

Ежегодно на ключевом для отдыхающих направлении ведутся ремонтные работы, которые не делают проезд по трассе лучше, а наоборот — ухудшают его. В настоящий момент идет подготовка к строительству очередного участка в рамках проекта «Обход Аксая». Кроме того, сейчас (читай — перманентно) ведется реконструкция трассы М4 «Дон», и вроде бы даже выполнено более половины от общего объема запланированных работ.

Иными словами, томиться в пробках по пути к морю здесь придется еще очень и очень долго. Даже дольше, чем вы могли себе предположить.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в государственной компании «Автодор», завершение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры планируется в 2024 году. Поэтому придется потерпеть. Тем более, что власти страны настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок на отдых в зарубежные страны — у нас и своего коронавируса хватает, а вот денег — не очень…