Подмосковье обрастает платными дорогами, разгружая и прибавляя «пробки»

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в госкомпании «Автодор», документы под полосу отвода на 58 км участка М12 в обход Балашихи уже подписаны. Трасса будет пересекаться с А-108 и ЦКАД, став дублером магистрали М7 «Волга».

В настоящий момент готово 20 км из 66-и. Строительство может начаться в любой момент. И, вероятно, тянуть дорожники с этим не будут. А значит пробок у пресловутой Балашихи только прибавится.

Впрочем, как показывает практика, заторы возникают и на платных участках трасс. Особенно сейчас, после снятия коронавирусных ограничений и открытия сезона отпусков.