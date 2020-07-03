На трассе М11 «Нева» разрешили разгоняться до 130 км/ч

На участке обхода Торжка, а это с 208 по 258 км автодороги М11 «Нева» в Тверской области теперь разрешается ездить со скоростью 130 км/ч. Ранее подобный режим уже действовал с 258-го по 334 километр в районе Вышнего Волочка.

Фактически сейчас водители получили возможность ехать с предельно допустимой скоростью более 125 километров непрерывно. Вскоре аналогичный лимит будет внедрен и на участке с 334-го по 546 километр в Тверской и Новгородской областях.

Давно пора уже было это сделать, ведь дорожное покрытие здесь идеальное, как, впрочем, и освещение. Быть может, в обозримом будущем Россия тоже освоит магистрали с безлимитным ограничением скорости? Правда, для этого потребуется ряд законодательных инициатив.