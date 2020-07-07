Над ЦКАД открыли проезд по девяти путепроводам

Фото: Автодор
Над одном из участков строящейся Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), именуемым третьим пусковым комплексом и протянувшимся от трассы М11 «Нева» до М7 «Волга», открыли проезд по девяти путепроводам. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».

Благодаря новым путепроводам, восстановлено прямое дорожное сообщение между Ногинском, Горками, Мамонтово, деревней Бабенки, Селевкино, Лотосово и другими населенными пунктами, а также близлежащими дачными поселками и садоводствами.

Как отчиталась пресс-служба «Автодора», дорожники обустроили остановки общественного транспорта и построили съезды к небольшим населенным пунктам, находящимся рядом с ЦКАД. Отмечается, что в ближайшее время планируется возведение транспортных развязок на пересечении с М11 «Нева», М8 «Холмогоры» и М7 «Волга». Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, ЦКАД-3 полностью откроют для движения к осени 2020 года.

Напомним, что Центральное кольцо от М10 «Россия» до А-130 «Москва — Малоярославец» будет платным. Соответствующее распоряжение еще осенью 2019 года подписал тогда еще Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. А мзду за проезд будут брать с помощью системы «Свободный поток» (free-flow), работающей по принципу распознавания госномера автомобиля.

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7 июля 2020
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