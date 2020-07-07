Над ЦКАД открыли проезд по девяти путепроводам

Благодаря новым путепроводам, восстановлено прямое дорожное сообщение между Ногинском, Горками, Мамонтово, деревней Бабенки, Селевкино, Лотосово и другими населенными пунктами, а также близлежащими дачными поселками и садоводствами.

Как отчиталась пресс-служба «Автодора», дорожники обустроили остановки общественного транспорта и построили съезды к небольшим населенным пунктам, находящимся рядом с ЦКАД. Отмечается, что в ближайшее время планируется возведение транспортных развязок на пересечении с М11 «Нева», М8 «Холмогоры» и М7 «Волга». Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, ЦКАД-3 полностью откроют для движения к осени 2020 года.

Напомним, что Центральное кольцо от М10 «Россия» до А-130 «Москва — Малоярославец» будет платным. Соответствующее распоряжение еще осенью 2019 года подписал тогда еще Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. А мзду за проезд будут брать с помощью системы «Свободный поток» (free-flow), работающей по принципу распознавания госномера автомобиля.