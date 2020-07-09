Почему на пешеходных переходах в Москве решили убрать желтые полосы

Как выяснили эксперты ЦОДД, бело-желтые «зебры» оказались опасными для тех, кто передвигается на мотоциклах. Поверхность асфальта со слоем дорожной краски становится скользкой во время дождя, и теряется сцепление с дорогой. Переходы в Белокаменной обозначены чередующимися белыми и желтыми полосами, а неокрашенные интервалы между ними слишком малы.

— В условиях города на регулируемых переходах желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность, а в дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мото). А еще черно-белые зебры не портят вид улиц, — говорится в сообщении Центра.

Напомним, что в конце февраля 2014 года вступили в силу новые ГОСТы, согласно которым пешеходные переходы стали заметнее и безопаснее, получив двухцветную окраску. Еще они стали обозначаться знаками с яркой желтой или зеленой каймой. Кроме того, стандартами предусмотрены искусственные неровности, ограждения и кнопки на светофорах, чтобы включать зеленый сигнал для пешеходов.

Теперь же оказалось, что разноцветные «зебры» бесполезны и даже опасны для некоторых участников дорожного движения. При этом из-за них пришлось менять ГОСТы, а на реализацию таких переходов ушли тонны краски и часы работы дорожных служб. И, разумеется, никто не подумал о том, что только самые безбашенные байкеры разъезжают по городу в дождь, да и процент самих байкеров по отношению к автомобилистам и пешеходам ничтожно мал…