Как «зебры»-попрыгунчики скажутся на аварийности и подвесках машин

Сегодня новые конструкции «пешеходников» уже можно заметить на некоторых дорогах Москвы и Подмосковья. Неровность в виде лишнего слоя дорожного покрытия поможет уменьшить общую скорость транспортного потока и снизить количество ДТП с пешими гражданами, считают в Минтрансе. Подопытными кроликами, на которых апробируют комфортность проезда по пешеходному переходу с «лежачим полицейским», станут традиционно автомобилисты крупных российских городов. И Москвы — в первую очередь.

При этом, заметим, Первопрестольная давно стала лидером по числу самых безумных решений в области организации дорожного движения и успокоения транспортных потоков. Радости искусственных неровностей и заужений на подвеске личных авто уже с лихвой испытали жители Останкинского района, Краснокурсантского проезда, улицы Трофимова и многих прочих районов столицы.

Как будет выглядеть лежачий полицейский нового типа, припорошенный снегом или просто в плохую погоду, не начнут ли автомобилисты попросту налетать на искусственную неровность, калеча машины — пока ответов на эти вопросы от экспертов толком нет. Однако, все мы знаем не понаслышке, что любое дорожное препятствие даже на невысокой скорости, может привести к самым серьезным последствиям.