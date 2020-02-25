Как «зебры»-попрыгунчики скажутся на аварийности и подвесках машин

Сегодня новые конструкции «пешеходников» уже можно заметить на некоторых дорогах Москвы и Подмосковья. Неровность в виде лишнего слоя дорожного покрытия поможет уменьшить общую скорость транспортного потока и снизить количество ДТП с пешими гражданами, считают в Минтрансе. Подопытными кроликами, на которых апробируют комфортность проезда по пешеходному переходу с «лежачим полицейским», станут традиционно автомобилисты крупных российских городов. И Москвы — в первую очередь.
При этом, заметим, Первопрестольная давно стала лидером по числу самых безумных решений в области организации дорожного движения и успокоения транспортных потоков. Радости искусственных неровностей и заужений на подвеске личных авто уже с лихвой испытали жители Останкинского района, Краснокурсантского проезда, улицы Трофимова и многих прочих районов столицы.
Как будет выглядеть лежачий полицейский нового типа, припорошенный снегом или просто в плохую погоду, не начнут ли автомобилисты попросту налетать на искусственную неровность, калеча машины — пока ответов на эти вопросы от экспертов толком нет. Однако, все мы знаем не понаслышке, что любое дорожное препятствие даже на невысокой скорости, может привести к самым серьезным последствиям.
Особенно, когда «искусственная неровность» не помечена соответствующим образом или разметка не видна. Что происходит в таких случаях знают многие водители, например, часто проезжающие по дорогам в подмосковных городах, где плохо распознаваемая приподнятая «зебра» срабатывает как трамплин, падение с которого завершается крайне неприятным, характерным звуком скрежещущего металла об асфальт.
– Сейчас у нас все делается так, как будто какие-то садисты, которые ненавидят автомобили, придумывают все возможное именно для того,чтобы они разбивались, — прокомментировал новацию поралу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, отметив, что притормаживать в местах внезапных сужений или появления искусственных неровностей успевают только те водители, которые знают об их наличии.
Ну, а кто не узнал в затененном грязью в темном ночном переулке острый дорожный выступ — сам виноват. В принципе, в Департаменте транспорта столицы всех давно предупредили, что автомобилей должно быть меньше и работы в этом направлении активно ведутся.