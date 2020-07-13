Синоптики спрогнозировали новый потоп на дорогах Москвы

– Циклон охватит территорию 350 000 квадратных километров, что сопоставимо территории Японии или Германии. В Москве, по самым скромным оценкам, выпадет за завтрашние сутки 45 мм, что соответствует половине месячной нормы осадков, по области местами до 75 мм — 80% месячной нормы осадков, — такую погоду на вторник 14-е июля пообещал москвичам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие дни выпадет в сумме до 100 мм осадков. Ожидается подтопление туннелей, ливневка не будет справляться, будут тонуть машины и где-то начнут из берегов выходить реки и водоемы,— сообщил он.

Он добавил, что сильные осадки ожидаются в ближайшее время и в других регионах европейской части России. Они будут идти в условиях сильного ветра с порывами до 15–20 м/с. Температура опустится до плюс 15—20, сообщает РИА «Новости».