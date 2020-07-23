«Автодор» объявил о победе над «зайцами» на «платниках»

Чтобы неплательщики не могли проскочить за едущим впереди автомобилем, «Автодор» в один момент заменил все легкие пластиковые шлагбаумы на металлические стрелы. Вдобавок на всех воротах появились комплексы «Фотофиниш» и светофоры.

Теперь, если водитель проехал на запрещающий сигнал (а это возможно только в случае, когда он не оплатил проезд), его автоматически штрафуют на 1000 рублей. За повторное нарушение в течение года придётся отдать уже 5000. По данным самой госкомпании, в начале 2019 года «зайцы» составляли 10% от всего трафика платных дорог. Затем их количество снизилось до четырех процентов, а сейчас вообще составляет ничтожные 0,33%.

Добавим, что платных дорог в стране становится только больше. Так, совершенная новая трасса М12 «Москва—Казань» в будущем станет частью транспортного коридора «Европа—Западный Китай». «АвтоВзгляд» узнал, сколько будет стоить проезд по этому «платнику». При этом плата за проезд вовсе не означает, что водитель получит хоть какой-то минимум удобств. Во всяком случае, в декабре прошлого года «АвтоВзгляд» сделал вывод, что на трассе М11 «ни поспать, ни поесть, ни заправиться». И с того момента ничего не изменилось.