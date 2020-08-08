«У нас прекрасные дороги»: власти хотят увеличить максимальную скорость

— Эти дороги по показателям ширины полосы, радиуса поворота, по техническим параметрам полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости, — рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Можно предположить, что под «прекрасными дорогами» министр имеет в виду трассы первой категории — это 1А и 1Б, к которым относятся автодороги с четырьмя и более полосами движения, с шириной полосы 3,75 метра, такими же широкими обочинами и пересечением с другими дорогами в разных уровнях.