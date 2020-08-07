Почему гораздо выгоднее обслуживать новый автомобиль не у «официалов», а у «серых» дилеров

Для начала заметим, что гарантийные обязательства на новый автомобиль устанавливает производитель, а не дилерский центр. Дилер выполняет функции посредника, и берет на себя ответственность по обслуживанию автомобиля в соответствии со стандартами производителя.

Так или выгодна длинная гарантия

В гарантийных обязательствах на различные узлы и агрегаты предусмотрены всевозможные гарантийные сроки. А на расходные материалы гарантия и вовсе не распространяется. Так что не стоит радоваться, скажем, пятилетней гарантии. Она действует на двигатель и коробку передач, в том плане, что агрегаты не заклинят и не сломаются. А мелочь, вроде шлангов, приводных ремней и ламп вам поменяют бесплатно только в течение 12 месяцев со дня покупки машины в салоне.

Снять с гарантии

Продавцы обычно пугают страшилками, вроде тех, что машину снимут с гарантии, если обслуживать ее на неофициальном сервисе или самому. Это не совсем так. Каждая поломка рассматривается в отдельности. Если, скажем, вы поменяли масло в двигателе, а у машины перестали работать ксеноновые фары, это не повод отказывать в гарантийном ремонте электрооборудования.

Но даже если произошли какие-то проблемы с двигателем, отказ в гарантийном обслуживании может быть только после проведения экспертизы. По ее результатам должно быть видно, что поломка случилась именно из-за некачественной работы мастеров на стороннем сервисе или из-за применения неоригинальных запчастей.