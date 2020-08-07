Почему гораздо выгоднее обслуживать новый автомобиль не у «официалов», а у «серых» дилеров

Для начала заметим, что гарантийные обязательства на новый автомобиль устанавливает производитель, а не дилерский центр. Дилер выполняет функции посредника, и берет на себя ответственность по обслуживанию автомобиля в соответствии со стандартами производителя.
Так или выгодна длинная гарантия
В гарантийных обязательствах на различные узлы и агрегаты предусмотрены всевозможные гарантийные сроки. А на расходные материалы гарантия и вовсе не распространяется. Так что не стоит радоваться, скажем, пятилетней гарантии. Она действует на двигатель и коробку передач, в том плане, что агрегаты не заклинят и не сломаются. А мелочь, вроде шлангов, приводных ремней и ламп вам поменяют бесплатно только в течение 12 месяцев со дня покупки машины в салоне.
Снять с гарантии
Продавцы обычно пугают страшилками, вроде тех, что машину снимут с гарантии, если обслуживать ее на неофициальном сервисе или самому. Это не совсем так. Каждая поломка рассматривается в отдельности. Если, скажем, вы поменяли масло в двигателе, а у машины перестали работать ксеноновые фары, это не повод отказывать в гарантийном ремонте электрооборудования.
Но даже если произошли какие-то проблемы с двигателем, отказ в гарантийном обслуживании может быть только после проведения экспертизы. По ее результатам должно быть видно, что поломка случилась именно из-за некачественной работы мастеров на стороннем сервисе или из-за применения неоригинальных запчастей.
Установка «допов»
Часто еще перед покупкой машины дилер навязывает покупателю различное дополнительное оборудование, вроде сигнализации, парктроников или установки фаркопа. Мол, если все это делать на стороне, то, опять же, слетит гарантия. И это тоже не так! Просто ответственность за установку «допов» ложиться не на дилера, а организацию, где ее выполняли. Если в электрике машины произойдет короткое замыкание, экспертиза должна выявить причину. В случае, если беда произошла по вине стороннего сервиса, разбираться автовладельцу надо будет уже с ним, а не с официальным дилером.
Что выгоднее
Из всего сказанного выше заметим, что простые операции, вроде замены фильтров и свечей автовладелец может сделать и сам. Так он сэкономит на стоимости работ и запчастях. Кроме того, можно выгадать и на установке «допов». С гарантии за это автомобиль не снимут. А вот более сложный ремонт, конечно, лучше проводить у официального дилера.