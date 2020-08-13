Подмосковных «лежачих полицейских» могут заменить «берлинскими подушками»

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Минтранс Московской области объявил о начале пилотной эксплуатации дорожного сооружения, которое может придти на замену привычным «лежачим полицейским». По данным портала «АвтоВзгляд», так называемые «берлинские подушки» успешно применяются на асфальте Берлина и Амстердама.

– В Московской области в рамках пилотного проекта установили искусственную дорожную неровность «берлинская подушка» у пешеходного перехода на улице Суворова в Подольске. Комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения проводится в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — говорится с релизе, распространенном пресс-службой министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сообщается, что по результатам пилотной эксплуатации «подушки» будет принято решение о применении искусственных неровностей этого типа на дорогах региона.

Отличие «берлинской подушки» от популярного в России «лежачего полицейского» в том, что эта искусственная неровность занимает не всю ширину проезжей части, а только среднюю часть каждой из полос движения.

Ее размеры подобраны таким образом, что вынуждают снижать скорость лишь легковой транспорт, а грузовики и автобусы, обладающие более широкой базой, пропускают «подушку» между колес.

Кроме того, считается, что искусственная неровность такого типа меньше страдает от воздействия коммунальной техники.

безопасность дорожного движения, бездорожье, дорога
13 августа 2020
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