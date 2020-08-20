На «выделенки» могут пустить еще один вид транспорта

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» выступила с предложением разрешить автономным авто передвигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Соответствующее письмо, сообщает РИА «Новости», в скором времени будет направлено в МВД.

Инициаторы отмечают, что в текущий момент будет лучше минимизировать возможные помехи беспилотникам, и «выделенки» — прекрасный вариант решения проблемы. Впрочем, такие меры, по словам представителей «Автонет», могут носить временный характер.

Добавим, что сегодня на московские дорогие ежедневно выезжает без малого 70 беспилотных автомобилей, отмеченных специальной наклейкой «А». Но поскольку они лишь тестируются, за рулем всегда находится человек, готовый в случае необходимости взять управление на себя. В целом автономные ТС уже «намотали» по столице почти 4 млн. километров.