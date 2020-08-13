Новый субкомпактный кроссовер Hyundai впервые замечен на тестах

В борьбе за внимание покупателей, предпочитающих в большинстве своем кроссоверы, компания Hyundai решила выпустить еще один SUV. Подробности о новинке пока держатся в тайне, однако уже известно, что она будет компактнее, чем Kona, а в ее основу ляжет платформа хетчбэка i20.

Судя по фотографиям с дорожных тестов, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Carscoops, с оформлением передней части нового SUV корейцы заморачиваться не стали — перенесли «морду» с i20. Корму же освежили: за счет иной оптики и перелицованного бампера.

Внутри, похоже, никаких новшеств не предвидится — дизайнерские решения для оформления внутреннего убранства корейцы, опять-таки, позаимствовали у хетчбэка. Та же приборная панель, тот же мультимедийный комплекс.