Новый субкомпактный кроссовер Hyundai впервые замечен на тестах

Фото: www.carscoops.com
В семье Hyundai ожидается скорое пополнение: корейцы тестируют совершенно новый кроссовер, который станет самым маленьким в линейке бренда. По предварительным данным, его официальная премьера состоится до конца нынешнего года, а продажи, очевидно, начнутся в начале 2021-го.

В борьбе за внимание покупателей, предпочитающих в большинстве своем кроссоверы, компания Hyundai решила выпустить еще один SUV. Подробности о новинке пока держатся в тайне, однако уже известно, что она будет компактнее, чем Kona, а в ее основу ляжет платформа хетчбэка i20.

Судя по фотографиям с дорожных тестов, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Carscoops, с оформлением передней части нового SUV корейцы заморачиваться не стали — перенесли «морду» с i20. Корму же освежили: за счет иной оптики и перелицованного бампера.

Внутри, похоже, никаких новшеств не предвидится — дизайнерские решения для оформления внутреннего убранства корейцы, опять-таки, позаимствовали у хетчбэка. Та же приборная панель, тот же мультимедийный комплекс.

Фото: www.carscoops.com

Унаследует от своего брата новый кроссовер и силовые агрегаты. В частности, литровый турбомотор T-GDI, доступный в двух вариантах форсировки (100 и 120 л. с.) и «мягкий» гибрид в 48-вольтовой конфигурации. В число коробок передач войдут шестискоростная «механика» и семиступенчатый «робот». А вот привод будет исключительно передний.

Новый субкомпактный кроссовер ориентирован в первую очередь на европейский рынок, где экономичные и миниатюрные автомобили в особом почете. В России же его появление крайне маловероятно, хотя кто его знает — и наш брат, судя по статистике продаж, не брезгует псевдокроссоверами.

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13 августа 2020
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