Новый субкомпактный кроссовер Hyundai впервые замечен на тестах

В борьбе за внимание покупателей, предпочитающих в большинстве своем кроссоверы, компания Hyundai решила выпустить еще один SUV. Подробности о новинке пока держатся в тайне, однако уже известно, что она будет компактнее, чем Kona, а в ее основу ляжет платформа хетчбэка i20.
Судя по фотографиям с дорожных тестов, опубликованным нашими зарубежными коллегами из Carscoops, с оформлением передней части нового SUV корейцы заморачиваться не стали — перенесли «морду» с i20. Корму же освежили: за счет иной оптики и перелицованного бампера.
Внутри, похоже, никаких новшеств не предвидится — дизайнерские решения для оформления внутреннего убранства корейцы, опять-таки, позаимствовали у хетчбэка. Та же приборная панель, тот же мультимедийный комплекс.
Унаследует от своего брата новый кроссовер и силовые агрегаты. В частности, литровый турбомотор T-GDI, доступный в двух вариантах форсировки (100 и 120 л. с.) и «мягкий» гибрид в 48-вольтовой конфигурации. В число коробок передач войдут шестискоростная «механика» и семиступенчатый «робот». А вот привод будет исключительно передний.
Новый субкомпактный кроссовер ориентирован в первую очередь на европейский рынок, где экономичные и миниатюрные автомобили в особом почете. В России же его появление крайне маловероятно, хотя кто его знает — и наш брат, судя по статистике продаж, не брезгует псевдокроссоверами.