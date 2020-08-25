С каких автомобилей чаще всего воруют колеса и фары

Автоворы снова вышли на охоту, причем теперь их интересуют не столько сами автомобили, сколько дорогие запчасти. Недавно фотографию «Туарега’со снятыми фарами опубликовал в соцсетях Петр Шкуматов, координатор движения 'Синие ведерки».
Проблема воровства оптики на премиальных машинах давнишняя, но сейчас она вспыхивает с новой силой. Ведь кризис не закончился, и денег у людей становится все меньше. Отсюда растет спрос на «бэушные» запчасти. Вот на этом и пытаются «играть» воришки, пытающиеся на этом заработать.
Сильнее всего страдают владельцы премиальных кроссоверов вроде Audi Q7, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Volvo XC70, XC90 и внедорожников Land Rover. Скажем, чтобы снять фару с первых поколений «Туарега» или «Кайенна», достаточно двух минут и простой отвертки. А у Volvo XC90, выпущенных до 2014 года, механизм крепления просто отщелкивается. Поэтому на демонтаж оптики уходит не более 30 секунд.
Продают краденные запчасти в два раза дешевле новых. Скажем фара на Audi Q7 или Porsche Cayenne обойдется в 40 000 рублей, а новая стоит за 100 000 рублей.
Для защиты от краж владельцам рекомендуют ставить так называемые локеры, которые фиксируют фары с помощью металлических тросов. Так называемые запорные устройства сегодня делают популярные бренды Dragon и Multilock. Еще вариант — наносить лазерную маркировку. Такая меченая фара не заинтересует продавцов на авторынках, ведь реализовать ее будет очень трудно.
А вот на более современных машинах крепления доработали, так что быстро снять оптику уже не получится. Например, на Porsche Macan фары накрывает капот, под который просто так не подлезть. Тем не менее, не лишним будет застраховать машину по КАСКО. По этому полису можно получить возмещение в случае кражи запчастей или порчи автомобиля.
Кроме фар стали воровать колеса, потому как диски и шины отнюдь недешевы и их довольно легко продать. Есть случаи воровства рулей, особенно у машин BMW. Процесс довольно прост. После того, как вор разбил стекло, с помощью отвертки и шестигранников он снимает руль вместе с подушкой безопасности. Это дорогие детали, которые пользуются спросом.
Возвращаются на улицы кражи и помельче: с машин ночью снимают зеркала бокового обзора и эмблемы. Бывают и курьезы. Скажем, на Mazda 6 часто воруют форсунки омывателей фар, а на Genesis G70 стали скручивать декоративные накладки, которые установлены на передних крыльях.