С каких автомобилей чаще всего воруют колеса и фары

Автоворы снова вышли на охоту, причем теперь их интересуют не столько сами автомобили, сколько дорогие запчасти. Недавно фотографию «Туарега’со снятыми фарами опубликовал в соцсетях Петр Шкуматов, координатор движения 'Синие ведерки».

Проблема воровства оптики на премиальных машинах давнишняя, но сейчас она вспыхивает с новой силой. Ведь кризис не закончился, и денег у людей становится все меньше. Отсюда растет спрос на «бэушные» запчасти. Вот на этом и пытаются «играть» воришки, пытающиеся на этом заработать.

Сильнее всего страдают владельцы премиальных кроссоверов вроде Audi Q7, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Volvo XC70, XC90 и внедорожников Land Rover. Скажем, чтобы снять фару с первых поколений «Туарега» или «Кайенна», достаточно двух минут и простой отвертки. А у Volvo XC90, выпущенных до 2014 года, механизм крепления просто отщелкивается. Поэтому на демонтаж оптики уходит не более 30 секунд.

Продают краденные запчасти в два раза дешевле новых. Скажем фара на Audi Q7 или Porsche Cayenne обойдется в 40 000 рублей, а новая стоит за 100 000 рублей.