Путин пообещал продлить «скандальную» трассу М12

По первоначальным планам, протяженность автодороги составит около восьмисот километров. Однако точный маршрут магистрали до сих пор неизвестен.

Проблемной точкой остаётся обход Владимира. Там местные жители протестуют против всех предложенных трассировок, хотя проектироващики регулярно выставляют на суд общественности новые варианты.