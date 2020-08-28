Путин пообещал продлить «скандальную» трассу М12

Фото: Автодор.
Президент России Владимир Путин поручил построить новую трассу М12 за четыре года. Чтобы платная дорога между Москвой и Казанью появилась вовремя, на работы в общей сложности планируется выделить более 650 миллиардов рублей, выяснил портал «АвтоВзгляд».

По первоначальным планам, протяженность автодороги составит около восьмисот километров. Однако точный маршрут магистрали до сих пор неизвестен.

Проблемной точкой остаётся обход Владимира. Там местные жители протестуют против всех предложенных трассировок, хотя проектироващики регулярно выставляют на суд общественности новые варианты.

Фото: Автодор.

Так, первоначально предполагался снос деревни Гридино Судогорского района. Теперь автодорога не будет затрагивать эту местность. Участок трассы будет располагаться ближе к городу Владимир, притом платную магистраль планируют частично «вместить» в створ существующей трассы М7. По отзывам компании «Автодор», новый план ждет согласования в муниципалитетах.

Накануне, во время открытия дороги «Таврида», выяснилась интересная деталь по поводу будущей мегатрассы: платная М12 будет иметь продолжение до Екатеринбурга, чтобы связать уральский регион и европейскую часть России. Но этим строители займутся только после 2024, когда, по планам, будет закончен отрезок «Москва — Нижний Новгород — Казань».

платные дороги, дорога
28 августа 2020
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