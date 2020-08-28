Владимир Путин не поленился пристегнуться, открывая новую трассу «Таврида»

В Крыму открылась трасса «Таврида», которая соединила Керчь и Севастополь. Протяжённость магистрали составит 250 километров, но сттроителям еще предстоит пройти финальные отрезки (по плану это случится не раньше 2023 года). Ради того, чтобы в Крыму появилась современная четырёхполосная дорога, дорожникам пришлось возвести 95 мостов и путепроводов, 18 транспортных развязок, а также 30 надземных пешеходных переходов.

Первым по новой дороге проехал Владимир Путин. Президент России сам сел за руль бронированного седана Aurus Senat. Главу государства сопровождали министр транспорта Евгений Дитрих, а также директор и технолог генподрядчика. Все пассажиры и высокопоставленный водитель пристегнулись ремнями безопасности.

- Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить, — пошутил перед началом движения Владимир Путин.

Напомним, в 2018 году, проезжая по Крымскому мосту на самосвале марки КАМАЗ, президент не пользовался ремнем безопасности. Впрочем, формально, в этом не было никакого нарушения, так как объект не являлся дорогой общего пользования. Однако широкая общественность тогда резко осудила Путина за невнимание к собственной безопасности.