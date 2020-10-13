Стало известно, сколько будет стоить проезд по ЦКАД

Стоимость проезда по транспондеру составит 2,5—2,55 рубля за километр, но для разовых поездок цена будет выше. Об этом «Российской газете» рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. При этом глава госкомпании отметил, что максимальный тариф для владельца легкового автомобиля установлен распоряжением правительства России. А значит платить больше, чем пять рублей за километр, водителей легковушек не заставят.

По словам г-наПетушенко, тарифы будут зависеть от времени года, времени суток, дней недели, а также наличия постоянного абонемента или программы лояльности.

Кроме того, «главный по платным дорогам» напомнил, что на ЦКАД будет действовать система взимания платы «Свободный поток», когда машине не потребуется делать остановку при проезде через пункт взимания платы. Осталось только дождаться запуска самой дороги…