«Автодор» подсчитал, сколько времени сэкономят водители на ЦКАД-3

Сейчас, чтобы добраться от «Волги» до «Невы» (и наоборот) дальнобойщики обычно предпочитают трассу А107 «Московское малое кольцо». Средняя скорость здесь составляет 60—80 км/ч, так как это двухполосная дорога. При этом на «бетонке» часто возникают пробки. И чтобы преодолеть 110 км пути, водителям приходится тратить около трех часов.

Второй вариант проезда — по МКАД, куда грузовики без специального разрешения могут въезжать только ночью. На те же 110 км может уйти больше трех часов! Тогда как скоростной четрехполосный ЦКАД-3 позволит проезжать от М11 до М7 минимум за 45 минут, а максимальное расчетное время — не менее приятные 1 час 10 минут. Правда, за проезд по новой дороге придется платить.

А недавно премьер-министр Михаил Мишустин утвердил маршрут будущей платной трассы М12. Портал «АвтоВзгляд» по этому случаю рассказал, почему магистраль вызвала острое неприятие во Владимирской области.