Ради здоровья пешеходов улицы будут делать опасными для машин

Как водится, новый стандарт создается в рамках общегосударственных потуг достичь недостижимой цели — посредством нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» добиться снижения смертности в авариях более чем вдвое за четыре года. Ради этого и были судорожно разработаны поправки в ГОСТ, которые планируется ввести в действие уже в 2121-м. Если говорить кратко, то безопасность пешеходов предлагается повышать, создавая максимально количество препонов движению транспорта.

В частности, появится требование при организации нерегулируемого пешеходного перехода устраивать «приподнятую разделительную полосу». То есть, в соответствии с предлагаемой нормой, чуть ли не на всех улицах той же Москвы, в районе каждой(!) «зебры» должен появиться отбойник на осевой линии. Подобную «пешеходную реновацию» с восторгом (в надежде обогатиться на городских тендерах) должны встретить всевозможные дорожные конторки, подвизающиеся на контрактах с местными властями.

Но это еще «цветочки». В качестве «ягодок», для водителей ГОСТ предписывает создавать Z-образные «пешеходники». Это сооружения, которые вынуждают «пешика» для перехода через дорогу сначала пересечь проезжую часть одного направления, затем пройти несколько метров по «островку безопасности» вдоль осевой, и только потом переходить через вторую половину городской магистрали.