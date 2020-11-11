Ради здоровья пешеходов улицы будут делать опасными для машин

Как водится, новый стандарт создается в рамках общегосударственных потуг достичь недостижимой цели — посредством нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» добиться снижения смертности в авариях более чем вдвое за четыре года. Ради этого и были судорожно разработаны поправки в ГОСТ, которые планируется ввести в действие уже в 2121-м. Если говорить кратко, то безопасность пешеходов предлагается повышать, создавая максимально количество препонов движению транспорта.
В частности, появится требование при организации нерегулируемого пешеходного перехода устраивать «приподнятую разделительную полосу». То есть, в соответствии с предлагаемой нормой, чуть ли не на всех улицах той же Москвы, в районе каждой(!) «зебры» должен появиться отбойник на осевой линии. Подобную «пешеходную реновацию» с восторгом (в надежде обогатиться на городских тендерах) должны встретить всевозможные дорожные конторки, подвизающиеся на контрактах с местными властями.
Но это еще «цветочки». В качестве «ягодок», для водителей ГОСТ предписывает создавать Z-образные «пешеходники». Это сооружения, которые вынуждают «пешика» для перехода через дорогу сначала пересечь проезжую часть одного направления, затем пройти несколько метров по «островку безопасности» вдоль осевой, и только потом переходить через вторую половину городской магистрали.
То есть, согласно новому варианту ГОСТа, «островки» появятся даже на достаточно тихих улочках, заняв изрядную долю проезжей части и сильно сузив там доступную для машин полосу асфальта. Такое впечатление, что у умников и умниц из РосдорНИИ было вообще туговато с идеями при выполнении заказа Минтранса. Искусственное сужение проезжей части там, где только возможна встреча пешехода и машины, они считают одним из главных способов «успокоения движения» транспорта.
Мысля в этой логике, странно останавливаться на полумерах. Ведь дороги можно сузить до такой степени, что ни одна машина не протиснется — и аварии с участием пешеходов прекратятся! Гениальная идея, согласитесь: жертв ДТП при такой «организации движения» вообще не будет. И Минтранс сможет отчитаться перед Президентом РФ о выполнении/перевыполнении задач нацпроекта про безопасность на дорогах.
Создатели ГОСТа, как ни странно, до этой простой мысли не додумались, пойдя по пути полумер. Предлагают, например, наносить на асфальт зигзагообразную разметку полос движения. Видимо, чтобы заставить водителей лишний раз крутить рулем, кратно повышая риск столкновений машин друг с другом…
В качестве подобных искусственных препятствий новой редакцией ГОСТа рекомендуется даже организовывать парковочные места на улицах! В Москве, надо полагать, их немедленно сделают платными и повесят над ними полицейские камеры — чтобы штрафовать рискнувших проехать по разметке автомобилистов.
Ну и, наконец, самая «московская» идея: четко в духе Дептранса столицы — снижение разрешенной скорости, за которое неоднократно «топил» в СМИ глава ведомства г-н Ликсутов. Так, на участках с нерегулируемыми переходами новый ГОСТ рекомендует устанавливать предельную скорость на уровне 20 км/ч — в жилых зонах, 30 км/ч — на двухполосных улицах и 40 км/ч — на четырехполосных городских артериях, проходящих по жилым районам а также (внимание!) — на магистральных улицах, сообщает «Коммерсант».
Чтобы прочувствовать истинную гениальность этой идеи, следует вспомнить,что вылетные магистрали, например все в той же Москве, как и ТТК с «хордами», почти на всем своем протяжении проходят через жилые районы. Получается, что ГОСТ предложит ввести 40-километровое ограничение скорости, например, на Звенигородском, Каширском или Ярославском шоссе…
Если так и произойдет, столицу ждет транспортный коллапс — город встанет в круглосуточных пробках. Но судя по всему, именно этого разработчики новых стандартов и добиваются: раз в заторе вообще не бывает аварий с пострадавшими, то для выполнения нацпроекта все методы хороши!