Раскрыты подробности о новой трассе между Дмитровским и Ярославским шоссе

Новая дорога протянется на 16 километров, пройдя по маршруту Виноградово — Болтино — Тарасовка, то есть на удалении 4—8 км от МКАД. Чтобы возвести полотно, потребуется 42 млрд рублей, из которых большая часть — кредитные средства, предоставленные Газпромбанком. Если все пойдет по плану, движение по новому «платнику» будет открыто в 2024 году.

Также портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что у Щелковского шоссе, наконец, должен появится долгожданный дублер. Идея строительства альтернативы вечно забитому «Щелчку» обсуждалась уже который год, однако сейчас дело вроде бы тронулось с мертвой точки.

Хотя, конечно, главное автодорожное событие этой осени (если не всего года) — открытие ЦКАД-3, еще одного участка на подмосковной Центральной кольцевой автомобильной дороге, идущей параллельно Малой и Большой бетонкам. Об этой трассе «АвтоВзгляд» и «Росавтодор» сделали большой спецпроект.