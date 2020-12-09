Стало известно, когда в Москве замкнется «хордовое кольцо»

Магистраль, именумая «хордовым кольцом», расположена между ТТК и МКАД и состоит из четырех супертрасс: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. И до полной готовности, чтобы связать между собой 73 района Москвы, осталось меньше трех лет — власти столицы планируют завершить грандиозную стройку не позднее 2023 года.

А параллельно городское начальство занимается другими делами: в частности, чиновники сделали полосы, выделенные для общественного транспорта, неприкасаемыми для водителей. Самих «выделенок» становится больше: столичный Дептранс объявил об организации в городе еще полутора десятков участков для движения общественного транспорта.