В Подмосковье открыли еще 170 км платной дороги ЦКАД

Первые участки ЦКАД — новой платной кольцевой автодороги, которая разгрузит Малую бетонку (А-107) и МКАД — начали запускаться в этом году. Сначала ГК «Автодор» открыла несколько отрезков пятого пускового комплекса, а в ноябре — и весь третий. Наконец, автомобилистам стали доступны еще 170 км дороги — на севере, востоке и частично на юге Московской области.

— Сегодня по основному ходу мы запускаем важные участки. И таким образом, 310 км мы в этом году открыли для движения, и еще 25 км откроем в 2021 году, — сказал во время торжественной церемонии открытия новых пусковых комплексов заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

ЦКАД-4 — второй по протяженности участок нового «кольца» первой очереди (97 км) — соединяет трассы М-7 «Волга» и М-4 «Дон». На востоке он граничит с ЦКАД-3 (пролегает от М-11 «Нева» до М-7 «Волга»), а на юге — с ЦКАД-1 (открытый участок проходит от М-4 «Дон» до М-2 «Крым»).