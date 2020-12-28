В Подмосковье открыли еще 170 км платной дороги ЦКАД

Первые участки ЦКАД — новой платной кольцевой автодороги, которая разгрузит Малую бетонку (А-107) и МКАД — начали запускаться в этом году. Сначала ГК «Автодор» открыла несколько отрезков пятого пускового комплекса, а в ноябре — и весь третий. Наконец, автомобилистам стали доступны еще 170 км дороги — на севере, востоке и частично на юге Московской области.
— Сегодня по основному ходу мы запускаем важные участки. И таким образом, 310 км мы в этом году открыли для движения, и еще 25 км откроем в 2021 году, — сказал во время торжественной церемонии открытия новых пусковых комплексов заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
ЦКАД-4 — второй по протяженности участок нового «кольца» первой очереди (97 км) — соединяет трассы М-7 «Волга» и М-4 «Дон». На востоке он граничит с ЦКАД-3 (пролегает от М-11 «Нева» до М-7 «Волга»), а на юге — с ЦКАД-1 (открытый участок проходит от М-4 «Дон» до М-2 «Крым»).
Что же до ЦКАД-5 (от Калужского шоссе до М-10 «Россия»), то он примыкает на севере Подмосковья к шестикилометровому участку ЦКАД-3.5, который, в свою очередь, соединяет «Ленинградки» — бесплатную и скоростную.
А вот ЦКАД-2 — пусковой комплекс на западе Московской области, проходящий параллельно ЦКАД-5 — возведут в ходе второй очереди строительства, то есть через несколько лет.
Напомним, что проезд по всей ЦКАД, за исключением пятого пускового комплекса, платный. Дорога оборудована системой взимания платы типа «Свободный поток» — на трассе нет привычных шлагбаумов: рассчитаться можно по заранее купленному электронному билету или транспондеру.
К слову, в последнем случае на проезде можно сэкономить до 60% — в зависимости от дальности маршрута, модели устройства и статуса в Программе лояльности, если речь идет о девайсах T-pass.
Узнать все подробности о новой кольцевой автодороге можно в специальном проекте портала «АвтоВзгляд» — «ЦКАД: вокруг Москвы с ветерком».