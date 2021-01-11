Штраф за езду по некоторым платным дорогам оказался выгоднее транспондера

Когда новое наказание только прорабатывалось, штраф хотели установить на уровне 2500 рублей. Но теперь, когда меру смягчили, некоторым водителям будет заметно выгоднее погасить постановление-квитанцию, чем платить за проезд по «платнику». Ведь в течение суток на одну машину можно выписать только один такой штраф!

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе М11 сейчас стоит около 1700 рублей при условии использования транспондера. Без него цена поездки в северную столицу увеличится до 2100 рублей. На таком фоне «штрафные» 1500 целковых выглядят весьма привлекательной альтернативой. С другой стороны, прохватить по, например, отдельным участкам суперсовременной магистрали ЦКАД дешевле все-таки будет, честно оплатив дорогу.

При этом операторы «платников» уточняют: при начислении штрафа за неоплаченный проезд человек не освобождается от самого платежа! Но его получится взыскать только через суд. И вряд ли влалельцы дорог захотят судиться со всеми «безбилетниками».

К слову, само наказание понадобилось, чтобы максимально широко внедрить на магистралях систему free-flow. Благодаря последней автомобилисту не требуется останавливаться на пунктах оплаты — деньги списываются на ходу с личного счета, привязанного к госномеру машины при фиксации его видеокамерами.