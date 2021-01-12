Трасса М-1 «Беларусь» поедет много быстрее

Масштабная реконструкция трассы М-1 «Беларусь», которая в итоге станет первой в России магистралью с бесплатными и платными полосами, началась еще несколько лет назад. В первую очередь дорожники открыли участок с с 33 по 45 км, получивший по четыре ряда в каждую сторону, хорошее освещение и увеличенный до 110 км/ч скоростной лимит, теперь же ввели в эксплуатацию следующий фрагмент — с 46 по 54 км. Этот восьмикилометровый участок расширили с четырех до шести полос.

Кроме того, отныне водители смогут пользоваться разворотной петлей на 25 км, благодаря которому стало возможно ликвидировать одно из самых «пробочных» мест на трассе. Дорожники уберут светофор, регулировавший левый поворот с «Минки» в Одинцово, что сэкономит водителям время в пути.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, следующий реконструированный участок — то есть фрагмент с 54-го по 66 км — предположительно откроется до конца 2021 года. А отрезок с 66-го по 86 км — в 2023-м. Узнать о масштабном обновлении Минского шоссе более подробно можно здесь.