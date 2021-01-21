Производители и владельцы камер фиксации нарушений ПДД против ограничения их беспредела

Правительство России утвердило, наконец, пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который вводит единые требования к комплексам фиксации нарушений ПДД, а также местам их установки. Дело хорошее и правильное, ведь без четко прописанных правил каждый оператор камер сможет по факту творить все, что ему захочется.

Поэтому неудивительно, что сами владельцы комплексов выступили резко против свежих поправок! В ассоциации «ОКО», что объединяет производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации, пожаловались: при написании законопроекта его авторы не посоветовались с ними, производителями и операторами.

— Обсуждение подобного законопроекта должно быть публичным, в нем должно участвовать все экспертное сообщество и заинтересованные лица: и представители госорганов, и юристы, и производители оборудования, и представители сообществ автовладельцев, — заявили порталу «АвтоВзгляд» представители ассоциации «ОКО».

Якобы, если поправки будут приниматься одним-двумя уполномоченными лицами, есть вероятность, что лоббироваться будут интересы одной из заинтересованных сторон. В общем, вместо того, чтобы порадоваться наведению порядка в сфере фиксации нарушений, главные игроки этого рынка выступают против. Хотя ничего странного в этом нет: «ОКО» строго блюдет интересы частных операторов камер, как своих клиентов. И тем, и другим всегда должно быть выгодно наживаться на водительской братии. А новые законодательные новеллы этому «бизнесу» только препятствуют.

Кстати, на пленарном заседании в пятницу СФ принял закон, прописывающий механизм обжалования «писем счастья» дистанционно, без обязательного похода в суд. Портал «АвтоВзгляд» рассказал о новелле.