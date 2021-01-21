В Сочи планируют брать плату с автопутешественников из других регионов

На состоявшемся в конце прошлого года Градостроительном совете Сочи под председательством главы города Алексея Копайгородского у собравшихся чиновников родилась гениальная мысль: брать деньги с отдыхающих за то, что они разъезжают по городу-курорту на своих личных машинах.

Делается это под флагом борьбы с проблемами в дорожном движении города. О конкретных суммах пока речи не идет. Зато, как выясняется, уже есть компания-оператор, готовая развернуть систему сбора денег с помощью сети камер автоматической фиксации — за процент от вырученных с отдыхающих сумм.

Предполагается, что автотранспорт, зарегистрированный на жителей Сочи, облагаться новым сбором не будет. Как и транзитный транспорт: автомобильный «курортный сбор» начнут взимать начиная со вторых суток пребывания в городе. А тем «чужакам», кто решится топтать асфальт курорта колесами своих машин, по почте будут приходить счета за каждый день, проведенный у Черного моря.

В данный момент чиновники видят лишь одну проблему, мешающую реализации доходного плана: не выделены места под перехватывающие парковки для иногороднего транспорта на въездах в гостеприимный курортный город.