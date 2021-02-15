В Москве предлагают запретить движение грузовиков во время снегопадов

Как подсчитали московские метеорологи, за все дни снегопада снежный покров увеличился на 20 сантиметров, притом это — усредненные данные. Скажем, на западе столичного региона, в Немчиновке, высота сугробов за двое суток выросла с 40 до 78 сантиметров.

Тяжелее всего в этой ситуации оказалось водителям большегрузов. На некоторых участках МКАД буксующие дальнобойщики заняли все полосы, полностью парализовав движение магистрали.

- Запускался порочный круг. Фуры блокировали дорогу из-за снега, ЖКХ из-за этого не может проехать к месту уборки, фуры застревают ещё сильнее — проблемы усугубляются и разрастаются. Если бы не постоянная своевременная помощь — был бы вообще полный коллапс, — заявил Александр Евсин, заместитель руководителя ЦОДД Москвы.

При этом, по информации чиновника, в минувшие выходные сотрудники ЦОДД помогли выехать 976 застрявшим автомобилям, из которых 926 машин — это грузовики. Вот только, несмотря на красивые цифры, самой снегоуборочной техники в столице не очень-то было видно. И спустя несколько дней большинство дорог в Белокаменной остаются неочищенными.

Теперь господин Евсин предлагает вводить полный запрет на движение тяжелого комтранса на время подобных катаклизмов. Правда, переродится ли идея замглавы службы в конкретные действия, сказать трудно. Тем более, что водители вынуждены выезжать на нечищенные дороги не по своей воле: всех подгоняют жесткие сроки доставки грузов.

И продолжая дорожную тему. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин лично пообещал, что до конца этого года по всей стране будут построены и отремонтированы 23 тысячи километров трасс. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности этого заявления.