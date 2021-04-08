Трасса «Таврида» в Крыму может оказаться опасной для отдыхающих летом

— Движение по «Президентской дороге» и седьмому этапу «Тавриды» временно перекрыто из-за схода грунта на трассу в районе полигона твердых бытовых отходов. Ведутся работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли. Сейчас движение транспорта на Севастополь идет по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое,— заявил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров «Интерфаксу».

Предварительной причиной оползня названы затяжные осадки. В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что рабочие планируют устранить последствия ЧП в течение суток. Обвал грунта на полотно новейшей федеральной трассы, предназначенной, в том числе, для облегчения доступа отдыхающих на полуостров из материковой части России, вызывает вопросы к проектировщикам и строителям дороги.

Раз они не предусмотрели оползней из-за осадков на одном участке, какие неучтенные сюрпризы могут ждать отпускников, массово использующих эту дорогу в летний период, на других отрезках «Тавриды»?