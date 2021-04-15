Когда на трассе М-12 Москва-Казань начнется строительство моста через Волгу

Подготовка к строительству уже началась. Сейчас дорожники производят выемку грунта — на текущий момент вывезено более 1 млн. куб. см земли. По завершении этого процесса они приступят к возведению технологической (то есть — временной) конструкции и установке буронабивных свай.

После того, как сваи встанут на свои места, строители проведут ряд статических испытаний и примутся за монтаж пролетных строений основного моста. Предполагается, что это случится до конца текущего года. Протяженность мостовой переправы составит 3,3 километра. Движение по объекту — как и по всему восьмому участку — будет четырехполосное: по два ряда в каждую сторону.

Стоит отметить, что работы, связанные со строительством самого масштабного объекта трассы, никак не помешают судоходству. Впрочем, удивляться нечему. Ведь схема уже отработана — вспомним хотя бы мостовую переправу через Москву-реку на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье.

Что же до 800-километровой трассы в целом, то она откроется не раньше, чем через три года.