Стало известно, когда ЦКАД будет открыта полностью

Фото: Автодор.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением, в котором вопросам развития дорожной инфраструктуры, которые волнуют не только жителей Подмосковья, глава региона проговорил отдельно.

Так, в ближайшее время Подмосковье прирастет 30 новыми дорожными объектами: они появтяся во время реконструкции Щелковского, Володарского и Каширского шоссе, а также при проектировании Леоновского, Разинского и Носовихинского шоссе, обходов Солнечногорска и Истры, плюс мост в Дмитрове.

Кроме того, господин Воробьев анаонсировал, что строительство ЦКАД закончится не позднее июля — до этого сроки назывались чуть более расплывчато. В итоге, новая магистраль станет самым большим скоростным «кольцом» в Европе.

И продолжая дорожную тему. Как уверяют социологи, на длинные майские каникулы отправиться в путешествие по России запланировали 37% наших соотечественников. Притом Сочи и Крым для отдыха выбрали выбрали 16% и 11% опрошенных. А значит, платную трассу М4 «Дон» ждет большой поток автомобилистов.

И, конечно, дорожники не нашли более подходящего, чем десятидневные каникулы, времени, чтобы начать ремонт этой сверхпопулярной среди отпускников магистрали.

платные дороги, дорога
29 апреля 2021
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