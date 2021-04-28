Стало известно, когда ЦКАД будет открыта полностью

Так, в ближайшее время Подмосковье прирастет 30 новыми дорожными объектами: они появтяся во время реконструкции Щелковского, Володарского и Каширского шоссе, а также при проектировании Леоновского, Разинского и Носовихинского шоссе, обходов Солнечногорска и Истры, плюс мост в Дмитрове.

Кроме того, господин Воробьев анаонсировал, что строительство ЦКАД закончится не позднее июля — до этого сроки назывались чуть более расплывчато. В итоге, новая магистраль станет самым большим скоростным «кольцом» в Европе.

И продолжая дорожную тему. Как уверяют социологи, на длинные майские каникулы отправиться в путешествие по России запланировали 37% наших соотечественников. Притом Сочи и Крым для отдыха выбрали выбрали 16% и 11% опрошенных. А значит, платную трассу М4 «Дон» ждет большой поток автомобилистов.

И, конечно, дорожники не нашли более подходящего, чем десятидневные каникулы, времени, чтобы начать ремонт этой сверхпопулярной среди отпускников магистрали.