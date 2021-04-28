О чем всегда «забывают» на СТО весной при проверке тормозов

Тормозные механизмы надо чистить. В идеальном мире это происходит с разбором, комплексной химической или пескоструйной обработкой и последующей заменой потрескавшихся резиновых элементов. Тут же найдется возможность смазать направляющие, прокачать всю систему и заодно уж сменить гигроскопичную тормозную жидкость. Увы, так далеко и дорого заходят единицы. Большинство же предпочитает ездить «как есть» и отмахиваться от проблемы отсутствием времени и денег.

А ведь есть простое и доступное решение, которое позволяет при должном подходе избежать сложной и дорогой операции, — очиститель тормозов. При его выборе стоит отталкиваться от двух постулатов: надо почистить, но при этом ничего не испортить. Речь, конечно, о резиновых пыльниках в тормозных суппортах, которые легко повредить, но сложно и дорого поменять. Например, комплект на одно колесо Mitsubishi Pajero Sport обойдется в 3000 рублей.

Далеко не все очистители тормозов соответствуют нормам безопасности и экологичности, поэтому выбирая нужно обратить внимание на состав. Например, присутствующий в составе ацетон полностью исключает любое попадание очистителя на какое-либо лакокрасочное покрытие. А хлорсодержащие компоненты делают его очень токсичным. К примеру, Очиститель тормозов от ASTROhim не содержит ни того, ни другого, что делает его безопасным для ЛКП и позволяет использовать в закрытом помещении. Он наделен мощной «подачей» смеси и крайне бережно относится ко всем видам резиновых и пластмассовых изделий. При всем при этом стоит недорого, а одного флакона хватит с запасом на все четыре колеса.