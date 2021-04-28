О чем всегда «забывают» на СТО весной при проверке тормозов

У отечественных водителей уже вполне сформировалась привычка приезжать на СТО до начала дачного сезона: проверить и продиагностировать, оценить и подлечить авто, если есть необходимость. Однако подготовка к лету может оказаться неполноценной, если самому не разобраться в качестве и количестве необходимых процедур, а также «напомнить» о них мастеру. Многие меняют масла и фильтры, чистят баки, оценивают состояние колодок и тормозных дисков. И только единицы знают, что смотреть нужно не на толщину тормозной колодки или выемку на диске, а на сам механизм торможения.
Тормозной суппорт часто становится причиной опасных аварий и даже возгораний машины, потому что постоянно находится в крайне сложной «среде» — резкие перепады температур, охлаждение водой и многое другое, от чего железо «ведет», а саму систему — клинит. Про повышенный износ тормозных колодок говорить сейчас не будем. За считанные минуты весеннего дождя тормозной диск покрывается ржавчиной, которая при движении «снимается» колодкой оранжевая крошка летит непосредственно в суппорт, забивая его абразивными частицами, которые в итоге и приводят к повышенному износу и даже расклиниванию всего механизма. Как же этого избежать, особенно тем, чьи машины простояли всю зиму и буквально заросли ржой?
Тормозные механизмы надо чистить. В идеальном мире это происходит с разбором, комплексной химической или пескоструйной обработкой и последующей заменой потрескавшихся резиновых элементов. Тут же найдется возможность смазать направляющие, прокачать всю систему и заодно уж сменить гигроскопичную тормозную жидкость. Увы, так далеко и дорого заходят единицы. Большинство же предпочитает ездить «как есть» и отмахиваться от проблемы отсутствием времени и денег.
А ведь есть простое и доступное решение, которое позволяет при должном подходе избежать сложной и дорогой операции, — очиститель тормозов. При его выборе стоит отталкиваться от двух постулатов: надо почистить, но при этом ничего не испортить. Речь, конечно, о резиновых пыльниках в тормозных суппортах, которые легко повредить, но сложно и дорого поменять. Например, комплект на одно колесо Mitsubishi Pajero Sport обойдется в 3000 рублей.
Далеко не все очистители тормозов соответствуют нормам безопасности и экологичности, поэтому выбирая нужно обратить внимание на состав. Например, присутствующий в составе ацетон полностью исключает любое попадание очистителя на какое-либо лакокрасочное покрытие. А хлорсодержащие компоненты делают его очень токсичным. К примеру, Очиститель тормозов от ASTROhim не содержит ни того, ни другого, что делает его безопасным для ЛКП и позволяет использовать в закрытом помещении. Он наделен мощной «подачей» смеси и крайне бережно относится ко всем видам резиновых и пластмассовых изделий. При всем при этом стоит недорого, а одного флакона хватит с запасом на все четыре колеса.
Также данный очиститель быстро испаряется. Для проведения операции нужно лишь снять диск со ступицы и вдумчиво обработать механизм со всех сторон — напор струи просто выдует ржу и грязь. Это очень удобно делать во время сезонного шиномонтажа, пока мастера занимаются «переобувкой».
Как правило, очистители тормозов можно также использовать для обезжиривания, удаления следов масла и смазки, очистки сложнодоступных мест, ну и, конечно же, снижения скрипа тормозов. Одним словом, оставшееся после сезонного шиномонтажа средство в багажнике не залежится.